В США за убийство мужа задержали вдову, написавшую о нем книгу скорби

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Трагедия случилась чуть более года назад. Все это время женщина играла роль скорбящей одинокой матери, не думая, что рано или поздно правда вскроется.

В США задержали писательницу Коури Ричинс, которая, по версии следствия, отравила своего 39-летнего мужа Эрика Ричинса, а после как ни в чем не бывало написала книгу о том, как детям пережить уход родителя из жизни. Детали жуткой и бессердечной истории сообщило издание New York Post.

Трагедия в семье случилась в марте 2022 года. Тогда женщина позвонила спасателям и сообщила, что ее муж не подает признаков жизни. Прибывшим полицейским она рассказала, что незадолго до этого дала супругу некий коктейль в честь продажи дома. После ушла к одному из троих детей. А когда женщина вернулась, застала мужа без движения.

Пока правоохранители разбирались, женщина обнаружила в себе талант писателя. Под прикрытием траура и переживаний она написала книгу о том, как детям пережить смерть родителя. Издание вышла через год после смерти супруга. После этого автор появилась на телевидении, где пыталась продвигать свое творчество. Так бы женщина и дальше принимала лучи славы, если бы не новый поворот в деле. В мае этого года правоохранители задержали знакомого Ричинс. Он рассказал, что женщина просила у него сильное обезболивающее последние годы. Мужчина не смог отказать ей и продал препараты. А через несколько дней муж писательницы был найден мертвым.

Судебно-медицинская экспертиза показала наличие в крови погибшего превышенной дозы запрещенного препарата. Вскоре женщину задержали. Помимо убийства супруга ей предъявили обвинения в хранении сильнодействующего наркотика.

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