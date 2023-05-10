Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Zurab_Javakhadze; 5-tv.ru

От общения с победителями в Великой Отечественной войне бегут мурашки по коже. Они поделились мудростью во время празднования Дня Победы в Москве.

Россия отметила День Победы. В каждой семье сегодня вспоминают героев — тех, кто победил фашизм. Ветераны стали почетными гостями и главного парада.

В Москве по Красной площади чеканили шаг представители всех родов войск. В том числе участники специальной военной операции. Корреспондент «Известий» Николай Иванов расскажет о торжествах в столице.

На Красной площади замерли парадные расчеты. Только знамена колышет ветер. Военнослужащие Почетного караула 154-го Преображенского полка вносят на Красную площадь флаг России и алое Знамя Победы — 384 чеканных шага по брусчатке.

Из ворот Спасской башни выезжает Aurus министра обороны. Сергей Шойгу по традиции крестится, надевает фуражку и начинает объезд парадных расчетов.

«Поздравляю вас с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!», — произносит министр.

«Ура!!!» — отвечают военнослужащие.

Доклад верховному главнокомандующему — рядом с Владимиром Путиным лидеры Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Казахстана, Белоруссии и премьер Армении. Российский президент подходит к трибуне.

«Сегодня цивилизация вновь находится на решающем, переломном рубеже. Против нашей Родины вновь развязана настоящая война. Но мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность. Мы хотим видеть будущее мирным, свободным и стабильным. Считаем, что любая идеология превосходства по своей природе отвратительна», — сказал Владимир Путин.

И снова в бой идут наши батальоны. Ради того чтобы мы жили. По правде. По совести. А не по сценариям, которые приготовил для нас Запад.

«Мы верны заветам предков, глубоко и ясно понимаем, что значит быть достойными высоты их ратных, трудовых и нравственных свершений. Мы гордимся участниками специальной военной операции. Всеми, кто сражается на передовой, кто под огнем обеспечивает фронт, спасает раненых. Нет сейчас важнее дела, чем ваша боевая работа. На вас держится сегодня безопасность страны. От вас зависит будущее нашей государственности и нашего народа. За Россию! За наши доблестные Вооруженные силы! За Победу! Ура!!!» — произнес глава государства.

Раздается трехкратное ура. Пушки ЗИС-3 — легендарные орудия Великой Отечественной — от кремлевской стены дают залп. Звучит гимн России. Начинается прохождение пеших расчетов. Моряки, летчики, пехота, казаки и, конечно, участники боевых действий в зоне специальной военной операции. Их не брусчатке 530 человек!

По давней традиции парад техники возглавляет Т-34. Танк Победы. А дальше — уже современные машины. Техника, которая проходит по Красной площади — это доработанные образцы с учетом опыта боевых действий. Впервые получили боевое крещение в зоне СВО бронеавтомобили «Урал» и «Ахмат».

Исполинский комплекс «Искандер» — баллистические ракеты способны поражать противника на расстоянии в 500 километров, могут бить по технике противника, по штабам, авиабазам. Зенитно-ракетный комплекс С-400 уничтожает любые воздушные цели — низколетящие и даже гиперзвуковые. Стратегический комплекс «Ярс» — это часть нашего ядерного щита. Межконтинентальная ракета несет три-четыре ядерных блока. Дальность полета — более десяти тысяч километров.

За парадом на Красной площади с трибун наблюдали главные гости — ветераны. От общения с ними — мурашки по коже. Сильные духом, несломленные, победители.

«Без прошлого нет настоящего и будущего. Так что я считаю, это событие — грандиозное. И нужно, как говорится, с поклоном большим относиться к этому событию», — рассказала ветеран ВОВ Мария Сидорова.

«Отстояли в Великой Отечественной войне нашу свободу и независимость. И это самое главное. Наша страна одна из крупнейших, одна из сильнейших. Кто пытался нас победить, все получали сокрушительное поражение», — добавил ветеран ВОВ Николай Ярко.

День Победы — это символ нашей свободы и независимости. И никому на планете не под силу это изменить.