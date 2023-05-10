Финансист объяснила, почему женщина должна работать даже при богатом муже

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Могут ли гармонично развиваться семьи, в которых работает только кто-то один? Или такая модель содержит слишком много рисков?

Финансовый консультант и инвестор Татьяна Волкова рассказала про опасность отношений, в которых «муж работает, а жена красивая». Ее комментарий опубликовал портал «Страсти».

«Эта достаточно опасная история, причем для обеих сторон. Касательно женщин, они никак не защищены от рисков. Пока с мужем все в порядке — все хорошо в их отношениях и в его финансовом положении — конечно, в целом кажется, что все прекрасно. Но сегодня муж есть, а завтра нет. Произойти это может по разным причинам: состояние здоровья, потеря интереса к женщине, потеря целей в жизни», — рассказала Татьяна.

Финансист отметила, что женщине нужно от трех до пяти лет, чтобы найти источник дохода и начать зарабатывать. Желание некоторых женщин стать содержанками, а ряда мужчин жить именно с ними эксперт объяснила детством — именно такие модели поведения в своих чад заложили родители.

Татьяна Волкова убеждена, что такая ситуация опасна и для мужчин. Если супруг регулярно развивается, а его спутница этого не делает, то он начнет терять к ней интерес. Также мужчина может начать ощущать, будто его используют. Или будет оставаться в отношениях из чувства вины или долга. Ничего из этого не пойдет на пользу паре.

«Речь здесь, скорее всего, идет о крайностях: об искажении ролей, и это не про партнерские равные отношения <…> Все мы живем в материальном мире, и каждый должен уметь обеспечивать себя, своих детей или тех, кто от него зависит. Только при таком подходе человек может психологически себя комфортно чувствовать», — подытожила эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему женщин привлекает возможность стать содержанкой.