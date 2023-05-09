«Матрос Буденный»: как бывший белорусский партизан подружился с Раулем Кастро

Фото, видео: 5-tv.ru

Еще в детстве среди старших боевых товарищей Михаил Мороз прослыл «сообразительным и отчаянным парнем».

Уроженец белорусской деревни Воробьевичи Михаил Мороз подростком ушел в партизанский отряд воевать с немецкими оккупантами, а после войны стал моряком, ходил на подводной лодке и тральщике, а в одном из походов подружился с самим Раулем Кастро. Историей своей непростой, но увлекательной жизни ветеран поделился с 5-tv.ru.

Боевой характер и смекалка проявлялись у Михаила Николаевича с самого детства. Когда пришедшие в их деревню немцы хотели угнать его старшего брата на принудительные работы в Германию, подросток вызвался вместо него. Всю дорогу до сборного пункта юный Михаил до тошноты курил выпрошенный у отца самосад. В итоге в кабинет к медикам оккупантов он вошел «ни жив ни мертв», едва передвигая ноги. Те сказали, что такие «дохляки» им не нужны, и прогнали парня домой, чего тот и добивался.

Вскоре Михаил вместе с дядей ушел в партизанский отряд. Причем пришел он туда не с пустыми руками, а с 13 немецкими винтовками, брошенными солдатами вермахта. Подросток до этого незаметно подбирал оружие и прятал до поры в лисьих норах в соседнем лесу. Надо ли говорить, что приходу такого сноровистого бойца в отряде были несказанно рады.

Михаил быстро прослыл среди старших боевых товарищей «сообразительным и отчаянным парнем». Подросток, не вызывая подозрений врага, выполнял задачи разведчика — смотрел, где немцы наводят мосты и строят дороги, подсчитывал численность гарнизонов.

Однажды судьба свела его с учительницей Ниной Абрамовной. Ее вместе с другими местными евреями немцы пригнали на строительство железной дороги между Слуцком и Барановичами. Михаил, выполняя боевое задание, приехал на стройку на телеге под видом подрядчика по вывозу грунта. Увидев классную руководительницу, парень тут же решил ее спасти.

«Я сказал: „Нина Абрамовна, залезайте, я спрячу вас под кучей земли и вывезу отсюда“. Она отказалась: „Миша, ты мой самый любимый ученик. Я не могу допустить, чтобы ты погиб из-за меня. А тут везде часовые. Они заметят“. Насыпала мне земли в повозку, и я уехал. Потом я узнал, что ее расстреляли вместе с остальными», — поделился Михаил Николаевич.

Войну Мороз закончил младшим сержантом и командиром артиллерийского расчета, однако в бывшего белорусского партизана неожиданно «вселилась военно-морская бацилла», он вдруг понял, что хочет ходить в моря. Окончив Краснознаменную школу связи в Кронштадте и Военно-морское училище, служил на тральщике, потом на подводной лодке.

Одним из самых дальних и памятных путешествий для Михаила Николаевича стал поход из Североморска на Кубу в 1969 году. Советских моряков там принимали очень радушно, Морозу довелось познакомиться с самим Фиделем Кастро, а с его братом Раулем они и вовсе стали друзьями. В подарок от кубинского революционера советский моряк получил мачете и прозвище «Матрос Буденный».

«Наверное, за внешний вид. Я уже там был с усами. Я чем-то ему понравился, мы с ним подружились», — с улыбкой говорит Михаил Мороз.

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