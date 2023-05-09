«Меган навещала меня после обеда»: журналист рассказал, как помогал принцу Гарри

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Соавтор книги «Запасной» рассказал о том, как Маркл поддерживала младшего сына Карла III.

В своей скандальной книге принц Гарри рассказал все закулисные истории королевской семьи. Но сам процесс написания наполнился новыми деталями.

С книгой принцу Гарри помогал писатель и журналист Джон Мерингер. Соавтор мемуаров рассказал, как проходила его работа. Об этом сообщило издание New Yorker.

Джон рассказал, что во время работы над книгой жил в поместье принца Гарри и его жены Меган Маркл. Герцогиня Сассекская иногда приходила в гостевой дом, в котором жил Мерингер.

«Меган и Арчи навещали меня во время их послеобеденных прогулок. Меган, зная, что я скучаю по семье, постоянно приносила подносы с едой и сладостями», — рассказал Джон Мерингер.

Журналист отметил, что Меган освободила Гарри от давления. Когда принц был частью королевской семьи, он чувствовал напряжение. Потом он влюбился в Маркл и испытал освобождение в первый раз. Он почувствовал это вновь, когда они бежали из Великобритании.

Джон Мерингер отметил, что после выхода книги принца Гарри, которая получила название «Запасной», пара устроила по этому поводу вечеринку. Писатель говорит, что младший сын короля чуть не плакал от счастья и наконец стал чувствовать себя полностью свободным.

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