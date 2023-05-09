101-летняя мама Ирины Алферовой поздравила всех землян с Днем Победы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram* / ksenialferova; 5-tv.ru

Ксения Архиповна призвала жить дружно и никого не обижать.

Мама народной артистки России Ирины Альферовой Ксения Архиповна поздравила всех землян с Днем Победы. Женщине уже 101 год, но она в бодром состояние и позитивном настроение записала видеоролик.

«Дорогие земляне, поздравляю вас с праздником Победы. Эта победа была завоевана всеми нами, поэтому будьте здоровы, счастливы и дальше живите дружно, никого не обижайте и себя не обижайте. Целую, обнимаю!» — сказала Ксения Архиповна.

Ранее 5-tv.ru публиковал поздравление с Днем Победы от народного артиста России Олега Газманова. Певец отметил, что очень важно помнить и чтить подвиги своих предков и всех ветеранов. Именно поэтому Родина становиться крепкая, как монолит.

«Чем больше давления, тем крепче бетон! С Днем Победы!» — сказал народный артист.

Родители Олега Газманова прошли Великую Отечественную войну. Это одна из основных причин, почему для артиста этот праздник особенный.

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