Умер баскетбольный арбитр Михаил Григорьев

Скончался один из лучших баскетбольных арбитров

Фото: Федерация баскетбола города Москвы

Пока что о причинах смерти рефери не сообщили. РФБ принесла свои искреннее соболезнования родным и близким умершего.

Умер один из лучших российских баскетбольных судей Михаил Григорьев. Арбитру было 77 лет.

О причинах смерти не сообщается. Российская федерация баскетбола принесла свои соболезнования родным и близким арбитра.

Михаил Григорьев судил баскетбольный турнир на Олимпийских играх 1988 года в Сеуле и Олимпиаду 1992 года в Барселоне.

Рефери работал на серии игр сборной СССР против американского клуба «Атланта» в 1988 году. Об этом сообщило информационное агентство РИА Новости.

В апреле 2023 года Михаил Григорьев получил звание почетного спортивного судьи России. Приказ о вручении награды отдал министр спорта Олег Матыцин.

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