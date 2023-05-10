«Упала с высоты роста мужа»: невестка Васильевой и ее супруг уронили 5-месячную дочь

Невестка Татьяны Васильевой и ее муж Филипп уронили пятимесячную дочь на асфальт

Фото: Instagram* / bolonkina_vasileva

Мария Болонкина винит в этом себя и своего возлюбленного Филиппа.

Актриса Мария Болонкина, невестка Татьяны Васильевой, рассказала в личном блоге, как вместе с мужем Филиппом уронила маленькую дочь Сарру на асфальт. Артистка очень переживает по этому поводу.

Мария призналась, что ее пятимесячная дочь упала с двухметровой высоты на асфальт. В тот момент ее супруг пытался посадить Сарру в автокресло. Родители не смогли углядеть за дочкой.

«У нас Сарра упала. Мы ее уронили. Сажали в автокресло, Филипп держал, а я ремни цепляла. Сарра выскочила из кресла и упала практически с высоты роста мужа на асфальт. Вчера КТ (компьютерную томографию. — Прим. ред.) делали, сегодня через родничок УЗИ делали. Слава богу, все в порядке, без внутренних травм», — рассказала Мария Болонкина.

Невестка Васильевой отметила, что в момент падения дочки испытала страшный шок. В сложившейся ситуации она винит себя и мужа. Девушка искренне не понимает, как ребенок мог упасть, когда рядом находились двое взрослых.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что невестка Татьяны Васильевой пережила три замершие беременности.

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