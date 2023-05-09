«Быть оптимистами»: Татьяна Буланова обратилась к россиянам в честь праздника

Татьяна Буланова поздравила россиян с Днем Победы и пожелала им хорошего настроения

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Знаменитость напомнила, что всегда нужно верить в лучшее.

Российская певица Татьяна Буланова поздравила жителей России с Днем Победы. Об этом она заявила корреспонденту 5-tv.ru за кулисами праздничного концерта в Кремле.

По ее словам, всем нужно быть оптимистами и верить в лучшее.

«Всех поздравляю с замечательным, ярким, светлым праздником — Днем Победы. Здоровья вам, счастья и хорошего настроения», — заявила артистка.

Сегодня отмечается День Победы. В Москве утром прошел Парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По всей стране продолжаются шествия и праздничные мероприятия, а вечером небо над российским городами окрасят залпы салютов.

В акциях в честь Дня Победы к началу 9 мая приняли участие уже жители 40 стран мира — десятки тысяч человек отдали дань памяти погибшим борцам с фашизмом.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, как Татьяна Буланова расплакалась во время ответа на вопрос про семью.