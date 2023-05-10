Ольгу Бузову заметили с младенцем на руках после слухов о новом романе

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

Фотографию с ребенком поющая телеведущая прокомментировала шуткой.

Российскую телеведущую и певицу Ольгу Бузову заметили с младенцем на руках во время отдыха в Швейцарии. Звезда опубликовала фото с ребенком в личном блоге.

«Услуги няни. Дорого», — в шутку подписала снимок знаменитость, скрыв лицо малыша с помощью эмодзи.

Ольга Бузова предлагает новые услуги. Instagram* / buzova86

Чей этот ребенок — не известно. Но очень маловероятно, что Ольги. Хоть сама знаменитость и признавалась в желании стать мамой.

Сейчас ходят слухи, что Бузова возобновила роман с бизнесменом Тимофеем Майоровым. Сама певица эти обсуждения не комментировала. Ее последние отношения завершились в январе 2021 года, когда Ольга объявила о расставании с блогером Давой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Бузова опозорилась своими знаниями английского перед новым кавалером на отдыхе.

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