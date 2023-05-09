Игорь Додон назвал Владимира Путина патриотом России

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Бывший президент Молдовы выразил надежду на нормализацию отношений между странами.

Владимир Путин — патриот своей страны. Об этом заявил бывший президент Молдовы Игорь Додон в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что находился с лидером России в очень теплых отношениях и выразил надежду, что сотрудничество между странами вернется на прежний уровень.

«Я очень надеюсь, что на определенном этапе мы вернем наше сотрудничество на должный уровень, чего хотят большинство жителей Молдовы, и, я уверен, и большинство жителей Российской Федерации», — подчеркнул Додон.

Кроме того, бывший лидер страны, несмотря на запрет, надел Георгиевскую ленточку и принял участие в акции «Бессмертный полк». По его мнению, 9 Мая — это всемирный праздник. В Молдове так всегда было, есть, и будет.

«Полиция обещала штрафовать всех, кто сегодня наденет Георгиевскую ленточку. Мы этого не боимся», — отметил Додон.

Политик добавил, что партия социалистов решила открыть «горячую линию» для людей против которых были составлены протоколы. Юристы подготовили все документы для того, чтобы никого не оштрафовали.

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