Российские бойцы штурмуют последнюю цитадель ВСУ в Артемовске

«РВ»: Российские бойцы пошли на штурм последней цитадели ВСУ в Артемовске

Фото: www.globallookpress.com / Tsitsagi Nikita

В серой зоне на севере города продолжаются ожесточенные бои.

Российские войска штурмуют последнюю цитадель украинских войск в Артемовске. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны» 9 мая.

Уточняется, что на севере серой зоны города продолжаются ожесточенные бои, штурмовики ЧВК «Вагнер» наступают по улицам Обороны, Леваневского и переулка Зои Космодемьянской и со стороны медицинского колледжа.

Дополнительные силы переброшены вдоль улиц Черняховского, Толбухина и Ирины Левченко. Здесь российские бойцы продвигаются вперед, несмотря на попытки украинской артиллерии сдержать их натиск.

Накануне сообщалось о взятии бойцами «Вагнера» здания возле медучилища в западной части Артемовска. После полной зачистки территории штурмовики переключились на подавление вражеских позиций в соседних зданиях.

Ранее 5-tv.ru писал, что штурмовые подразделения армии России в минувшие сутки продолжили наступление в западной части Артемовска.