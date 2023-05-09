Владимир Сальдо: украинцам нужно забыть все споры с русскими

Фото, видео: © РИА Новости / Дмитрий Макеев; 5-tv.ru

Политик считает, что Запад уже несколько лет толкает Украину к конфликту против ее воли.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился с заявлением к украинцам в своем Telegram-канале.

«Ребята, вас просто-напросто держат за лохов. Говорят вам, что мы враги. Мы — не враги вам. Поймите — мы с вами большей частью родные люди», — говорит он.

Сальдо добавил, что сейчас необходимо забыть все споры. По его мнению, нужно вспомнить, что предки россиян и украинцев были уроженцами одной общей Родины. А сейчас украинцев против желания толкают на войну.

«Если им так надо, пусть американцы сами воюют своим оружием, вместо того, чтобы заставлять вас», — говорит врио губернатора Херсонской области.

По его словам, вместо того, чтобы урегулировать конфликт, Запад около девяти лет готовил Украину к этому конфликту.

«Это издевательство нацистского режима, которому безразлично, что с вами будет. Вы для него просто-напросто рабы», — заключил Сальдо.

Специальная военная операция продолжается с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин не проигнорировал просьбу властей ДНР и ЛНР. Самопровозглашенные республики подверглись активному и регулярному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), поэтому нуждались в военной помощи.

5 октября 2022 года после референдумов ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области стали частью России. В ЛНР за такое решение высказались 98,42% жителей, в ДНР — 99,23%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.

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