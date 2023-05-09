Игорь Додон прошел с георгиевской лентой на груди в строю «Бессмертного полка»

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Экс-президент Молдавии подчеркнул, что его стране 9 мая был, есть и будет Днем Победы.

Несмотря на запреты и запугивания, народ Молдавии вышел на шествие «Бессмертного полка». Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил бывший президент страны Игорь Додон, присоединившийся к торжественному маршу.

«Я надел георгиевскую ленту, потому что это символ нашей победы. В Молдавии 9 мая был, есть и будет Днем Победы», — отметил политик.

Акция «Бессмертный полк» была организована национальным координационным комитетом «Победа». Его участники должны были пройти единой колонной по улицам Кишинева без демонстрации какой-либо символики.

В прошлом месяце Конституционный суд Молдавии сохранил запрет на ношение георгиевской ленты. Однако наказывать за нарушение будут лишь тех, кто использует символ для оправдания или прославления военной агрессии. По закону физическим лицам грозит штраф в размере 250-500 долларов (от 19 до 39 тысяч рублей — Прим. Ред.), административным — 500-1000 долларов (от 39 до 77 тысяч рублей — Прим. Ред.), юридическим — 1000-1670 долларов (от 77 до 129 тысяч рублей — Прим. Ред.).

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что во Франции 8 мая прошла акция «Бессмертный полк». Шествие контролировалось сотрудниками местной полиции, которые предприняли усиленные меры безопасности.