Несмотря ни на что: в каких странах состоялась акция «Бессмертный полк»

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Тысячи людей по всему миру почтили память тех, кто защитил планету от нацизма.

Торжественные шествия «Бессмертного полка» в память о Победе в Великую Отечественную войну были отменены во многих городах. Однако, несмотря на все запреты и попытки сорвать их, праздничные мероприятия состоялись. Неравнодушные люди нашли друг друга по всему миру.

Германия

Генконсульство России в городе Франкфурт-на-Майне совместно с неравнодушными соотечественниками, которые проживают в ФРГ, организовали и приняли участие в мемориальной акции «Бессмертный полк». В ведомстве высоко оценили инициативу граждан, которые стремятся провести через поколения память о предках и их подвигах.

Reuters / FABRIZIO BENSCH; 5-tv.ru

Накануне 78-й годовщины Победы мероприятия прошли также в пригороде немецкого Кельна. На братскую могилу советских солдат съехались более 300 соотечественников из разных регионов Германии.

Австрия

Участники акции «Бессмертный полк» прошлись по улицам Вены. По оценкам местной полиции, в мероприятии приняли участие порядка 200 человек. Люди почтили память солдат ВОВ и возложили венки к Памятнику советским войнам, которые ценой собственной жизни добились освобождения Австрии от фашизма. На площади Шварценбергплатц, где и располагается памятник воинам-освободителям, также состоялся концерт в честь Дня Победы. В торжествах приняли участие не только местные жители, но и делегаты Координационного совета организаций российских соотечественников в Австрии и сотрудники российского посольства в Вене.

Аргентина

В торжественных маршах в аргентинских городах приняли участие соотечественники и иностранцы, которые чтят и ценят подвиги советских воинов. Российские флаги пронесли по улицам Буэнос-айреса. Россияне и местные жители вместе исполнили военные песни. В Посольстве РФ отметили, что «жертвы западной пропаганды, ведомые неонацистской идеологией», пытались помешать проведению шествия, но русофобские выпады оказались тщетны перед гражданами, понимающими значимость победы над Фашизмом.

США

«Бессмертный полк», несмотря ни на что, состоялся в Вашингтоне. 8 мая на территории Посольства РФ в США собрались 120 человек, среди которых были работники ведомства, дипломаты, школьники и офицеры ВАТ. Они показали снимки своих отцов, дедов и прадедов, спасших мир от «коричневой чумы».

В Вашингтоне почтили память советских солдат. 5-tv.ru

Армения

Несколько тысяч участников прошли маршем «Бессмертного полка» по Еревану. Перед началом шествия собравшиеся помолились о погибших во время войны. Представители молодого поколения пронесли по городу российские и армянские флаги, а также георгиевский ленты. В Ереван съехались жители всех областей страны.

Участники торжественных мероприятий выстроились в цифру 1945 и выпустили в небо столько же воздушных шариков. Организаторы акции поздравили ветеранов ВОВ с годовщиной Великой Победы и вручили им телевизоры. В Армении в живых осталось лишь 67 свидетелей событий 80-летней давности.

Китай

Колонной «Бессмертного полка» в Пекине прошли более 700 человек. Акция состоялась в КНР 7 мая. Не только соотечественники, но и иностранные граждане и Китайцы вышли на улицы с портретами своих героев. Мероприятия сопровождались известными во всем мире песнями военных лет.

Жители Китая прошли торжественным шествием по улицам Пекина. 5-tv.ru

Латвия

На покровском кладбище в Риге Госполиция запретила людям собираться компаниями и подолгу задерживаться у могил солдат. Однако местные жители усыпали все кладбище цветами. Не обходят мимо и памятник на Воинском братском кладбище близь Риги.

Сотрудники местного посольства присоединились к акции «Бессмертный полк» в онлайн формате. Они продемонстрировали снимки из семейных архивов.

Молдова

В Кишиневе многие пришли на акцию с георгиевскими ленточками. Местных жителей не остановили ни угрозы властей и штрафы, ни требования избавиться от символа Победы. Демонстранты вышли на улицы без партийных знамен и стройной колонной пронесли портреты своих предков, сражавшихся за освобождение. Участники также усыпали цветами Вечный огонь в Кишиневе.

Экс-президент Молдовы Игорь Додон также принял участие в мероприятиях, приуроченных к 78-й годовщине Победы. Он отметил, что штрафы не изменят позицию молдавского народа насчет 9 Мая.

Другие страны

«Бессмертный полк» состоялся во Вьетнаме, Венесуэле, Никарагуа, Конго, Индии, Иране, Израиле и Ирландии. На улицы Испании вышли более 1000 человек. Местная полиция и волонтеры помогли предотвратить попытки украинских националистов сорвать шествие. В итальянском Риме более 200 человек из РФ, Италии, Украины и других стран СНГ приняли участие в шествии «Бессмертного полка». В Милане, Катании, Палермо и Генуи представители местных общественных организаций возложили венки к монументам советских воинов.

На Кубе в акции приняли участие 250 человек. После шествия в киноклубе при посольстве РФ состоялся показ фильма «Нюрнберг». В Ливане тоже поддержали традицию, ставшую неотъемлемой частью празднования Дня Победы. Камбоджа, Ливан, Палестина и Бангладеш в стороне не остались.

Мексика, Новая Зеландия, Панама, Пакистан, Палестина, Перу также отдали дань почтения павшим защитникам. В корейском Сеуле «Бессмертный полк» прошелся по улицам впервые с 2019 года, и Турция почтила помять воинов-освободителей. Там жители пронесли по Анкаре 20-метровюю георгиевскую ленту и устроили автопробег.

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В Болгарии власти пытались запретить шествие перед самым его началом, однако собравшиеся проигнорировали замечания и продолжили возлагать венки к могиле Неизвестного солдата в Софии. На главной площади Кишинева развернули самую большую в мире копию Знамени Победы. Сербия также почтила память бойцов армии СССР и партизан Югославии.

Лаос, Уганда, Уругвай, Франция, Филиппины, Швеция и Швейцария, Шри-Ланка, Эквадор, ЮАР, Эстония и Япония поддержали акцию в своих городах. В странах СНГ, в частности в Кыргызстане, Белоруссии, Грузии, Таджикистане, Узбекистане «Бессмертный полк» в разных форматах, но все-таки тоже состоялся.

Россия

В Москве акция «Бессмертный полк» не состоялась в привычном формате. Однако россияне не смогли остаться в стороне и почтили помять своих героев другими способами: украсили фотопортретами автомобили, одежду, окна или присоединились к флеш-мобу в социальных сетях.

В других городах России граждане поддержали традицию. Люди вышли на улицы с портретами в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Белгороде, Новосибирске, Симферополе и других регионах. В Волгограде «Бессмертный полк» прошелся не только по земле, но по воде. По Волге прошли теплоходы с портретами ветеранов.

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В Екатеринбурге отмену «Бессмертного полка» на земле восприняли слишком буквально. Местные дайверы на карьере Лазурный погрузились под воду с портретами.

Решение о непроведении массовых мероприятий также было принято в Донецке из соображений безопасности населения. Однако некоторые местные жители решили выйти на улицы не только с портретами отцов и дедов, но и сыновей. Там, в Донецке, как нигде ощущается этот праздник «со слезами на глазах».

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