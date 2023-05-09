«Победу невозможно отменить»: Хирург ответил Киеву

Лидер «Ночных волков» Хирург: у Киева не получится отменить День Победы

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru

По мнению лидера знаменитых байкеров, у Зеленского ничего не получится.

Киевскому режиму не удастся отменить победу Советского Союза в Великой Отечественной войне. Об этом заявил корреспонденту «Известий» перед началом Парада Победы на Красной площади лидер «Ночных волков» Александр Хирург Залдастанов.

«Победу невозможно отменить. Поэтому, что бы они не придумывали, ничего не получится, ничего не выйдет», — сказал Хирург.

По его словам, у нашей страны никак не отнять победу, потому русские ее просто никогда не отдадут.

До этого президент Украины Владимир Зеленский выступил с новым указом, которое привело всех в шок. Он предложил 9 мая праздновать вместо Дня Победы — День Европы.

9 Мая на Красной площади в Москве прошел парад по случаю 78-й годовщины Победы. Гостями парада стали лидеры семи стран: Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как лидер КНДР поздравил Путина и российский народ с Днем Победы.