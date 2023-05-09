Фото, видео: Рубцов Андрей / ТАСС; 5-tv.ru

По многолетнему опыту военные знают, что в памятные даты от противника можно ожидать любых провокаций.

Бойцы российского армии встречают 9 Мая в освобожденной Новобахмутовке. Село в Донецкой области находится под контролем одной из бригад Донецкого корпуса. По многолетнему опыту военные знают, что в памятные даты от противника можно ожидать любых провокаций.

В распоряжении 5-tv.ru появились кадры освобожденного поселка. Даже сейчас в небе постоянно слышен звук работающего коптера — с помощью него противник следит за обстановкой.

Легендарные горловские гвардейцы после освобождения Новобахмутовки смогли также продвинуться на север. Движение войск на охват всей Авдеевки продолжается.

Специальная военная операция продолжается с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин не проигнорировал просьбу властей ДНР и ЛНР. Самопровозглашенные республики подверглись активному и регулярному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), поэтому нуждались в военной помощи.

5 октября 2022 года после референдумов ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области стали частью России.

Ранее 5-tv.ru писал, что все подходы к островам в устье Днепра под Херсоном контролируются ВС РФ.