В колоннах на Параде Победы прошли 530 участников СВО

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Всего по брусчатке Красной площади промаршировали восемь тысяч военнослужащих

В Параде Победы на Красной площади приняли участие восемь тысяч военнослужащих в составе 30 парадных расчетов. Во время церемонии подчеркнули, что по брусчатке прошли 530 участников специальной военной операции.

Помимо военных в параде принимали участие сотрудники ФСБ, Росгвардии, МЧС, военной полиции. Представители этих организаций также присутствуют в зоне проведения СВО.

Открыли марш пеших колонн суворовцы Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова. Проход техники по Красной Площади открыл танк Т-34. Также зрителям показали различную колесную технику, среди которой бронеавтомобили «Тигр-М», БТР-82А, «Спартак», «Ахмат», ракетные комплексы «Искандер-М» и многие другие.

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