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Знаменитый артист напомнил, что российская нация обречена быть победителями.

Российский и советский актер Иван Охлобыстин назвал День Победы двойным праздником. Во время посещения парада Победы в Москве он поздравил ветеранов с 78-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне и напомнил россиянам про значимость 9 Мая.

Звезда российского кино считает, что последние два года «праздник со слезами на глазах» стал еще важнее для России. По его словам, раньше навоевавшее поколение не могло оценить всю величину события, однако сейчас обстоятельства заставили все понять.

«Это уже наше личное дело. Поэтому для нас это двойной праздник», — прокомментировал он.

Актер пожелал российской армии «солдатской удачи» на фронте, ведь все остальное у них и так есть. Охлобыстин подчеркнул, что движение вперед продолжается, и победа России неизбежна.

«Мы обречены быть победителями», — отметил Иван.

В заключение Охлобыстин назвал безумием отмену Дня Победы на Украине. По его словам, запретить предков невозможно, а праздновать День Европы 9 мая — даже неприлично.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент РФ Владимир Путин назвал развал России целью ее противников.