«Не Адольф какой-нибудь»: почему внуки Васильевой вернулись из Германии в Россию

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

Знаменитая актриса и ее сын откровенно рассказали о недостатках жизни в ФРГ для детей.

Актриса Татьяна Васильева объяснила, почему ее внуки предпочли вернуться в Россию, а не жить в Германии. В эфире одного из федеральных каналов семья народной артистки откровенно рассказала про нюансы немецкого образования.

Васильева назвала странными стандарты обучения в школах Германии, где учились ее внуки Ваня и Гриша. Например, учителя мужского пола приходили на уроки в женских колготках, а туалеты в учебных заведениях были общими — туда могли зайти и девочки, и мальчики, и те, кто считают себя «третьим полом».

Знаменитость также сообщила, что сначала семья попыталась решить проблему, отправив одного из внуков в другую школу. Однако сильно лучше не стало.

«Потому что он Васильев, а не Адольф какой-нибудь», — подчеркнула актриса.

Васильева и ее сын Филипп в заключение отметили, что образование в немецких школах ощутимо хуже российского. Оба внука признались, что хотят жить в России. Мальчиков не пугает, что придется наверстывать упущенные знания.

Сама Татьяна заявила, что готова предоставить потомкам свои квартиры для проживания. Их у нее в столице целых шесть — никто не останется без крыши над головой.

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