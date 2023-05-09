«Украинский народ стал заложником планов Запада»: Путин о ситуации на Украине
Владимир Путин: украинский народ стал заложником госпереворота и планов Запада
Фото, видео: Zuma / TASS; 5-tv.ru
Президент России обозначил причину нынешней катастрофы в Незалежной.
Украина стала заложником государственного переворота и планов Запада. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин на церемонии по случаю празднования Дня Победы в Москве.
По его словам, украинский народ стал настоящей разменной монетой в реализации корыстных планов западных глобалистов, которые добиваются распада и уничтожения России и хотят перечеркнуть итоги Второй Мировой войны.
«Они (украинцы — Прим. ред.) стали заложниками государственного переворота и сложившегося на его базе преступного режима его западных хозяев», — заявил Путин.
Парад Победы в Москве 9 мая проходит в обычном формате, отменили только традиционный прием в Кремле. В торжественной церемонии примут участие более десяти тысяч человек и 125 единиц вооружения и военной техники.
Ранее 5-tv.ru писал, как Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы.