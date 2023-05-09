«Для нас нет недружественных народов»: Путин о мирном будущем

Владимир Путин: для России нет враждебных народов, ни на Западе, ни на Востоке

Фото, видео: © РИА Новости / Гавриил Григоров; 5-tv.ru

Глава государства начал свое выступление на Красной площади.

Для России нет недружественных народов. Об этом в своей торжественной речи сказал президент России Владимир Путин на церемонии по случаю празднования Дня Победы.

«Защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность. Для нас, для России недружественных и враждебных народов, ни на Западе, ни на Востоке. Как и абсолютное большинство людей на планете, мы хотим видеть будущее мирным, свободным и стабильным. Считаем, что любая идеология превосходства по своей природе отвратительна, преступна и смертоносна», — заявил Путин.

Также он поздравил всех с праздником Дня Победы.

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