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Незалежной поставят системы ПВО, боеприпасы, беспилотники, а также предоставят финансирование обслуживания различных систем.

Пока вся Россия празднует 78-й годовщину Победы Советского народа в Великой Отечественной войне, Вашингтон намерен объявить о новом пакете военной помощи Украине. Поддержка со стороны США по сумме составит 1,2 миллиарда долларов, пишет Associated Press.

Долговременная военная помощь будет направлена на укрепление ПВО. Если технику, оружие и боеприпасы отправляют в Киев со складов Пентагона, то этот пакет американской поддержки планируется потратить в ближайшие месяцы или даже годы на все необходимые потребности Украины.

Также помощь будет включать в себя системы ПВО, боеприпасы для них и финансирование обслуживания различных систем.

При этом, на днях республиканская партия в конгрессе США призвала ограничить военную поддержку Украине поскольку это никак не поможет американским налогоплательщикам. Такая идея, по мнению, американских СМИ — прямая и безвозмездная помощь России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США угрожали желавшим приехать в РФ ветеранам отобрать паспорта.