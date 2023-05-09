Землю ожидают несколько дней магнитных бурь

Фото: www.globallookpress.com / NASA

Обстановка предварительно стабилизируется 10–11 мая.

Несколько магнитных бурь силой до четырех баллов ожидаются с 9 по 11 мая. В Лаборатории солнечной астрономии сообщили, что рост вспышек на Солнце начался еще 1 мая, и выбросы распространяются к Земле. Возможны также новые вспышки, поэтому период геомагнитной нестабильности продлится с 9 по 10 мая минимум.

«По этой причине до 9-10 мая ожидаются заметные колебания геомагнитной обстановки с перепадами от спокойного к возмущенному состоянию», — сообщили астрономы.

Однако пиковых значений магнитные бури в этот период не достигнут. Вспышки, вызвавшие эти бури, по силе не превышали средних показателей. К 11 мая ситуация, по прогнозам ученых, должна стабилизироваться окончательно.

Следующие «возмущения» магнитного поля прогнозируются в конце мая. Однако они будут незначительными.

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