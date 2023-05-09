Если понадобится, Россия может лишить Запад интернета и связи

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Российская сторона знает уязвимое место своих потенциальных противников.

Если Москве будет угрожать прямой военный конфликт с Западом, то она спокойно может лишить противников связи и интернета. Такое мнение выразил военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с URA.RU.

«По дну Атлантического океана проложены кабели связи, разрушить которые означает приблизительно на 90% прервать коммуникации, информационное сообщение между США и их союзниками в Европе», — заявил он.

Если ситуация развернется в пользу хаоса и будет прямой конфликт, то целью российской стороны будет разрушение вышеуказанных кабелей. В случае нарушения их работы, взаимодействия между силами противника будет прервано. Интернета не станет, прервутся коммуникации. Единственный способ общения, который останется — аэроразведка и спутниковая связь.

Прохватилов отметил, что такая ситуация возможна лишь в случае столкновения России и Запада. При этом подводные лодки РФ уже наверняка изучили кабельную инфраструктуру на дне Атлантики.

«Если понадобится, они постараются ее уничтожить. Естественно, потенциальный противник, то есть НАТО, постарается это предотвратить. Да, мы способны это сделать», — сказал эксперт.

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