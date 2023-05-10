Онколог назвал овощи, которые могут спровоцировать рак

Онколог Астраханцев: овощи с нитратами могут привести к раку

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Канцерогенная еда нередко становится причиной онкологических заболеваний, но не нужно паниковать, рассказал врач Максим Астраханцев.

Многие продукты, которые человек употребляет каждый день, могут спровоцировать возникновение рака. Это относится и к овощам, рассказал RT онколог-химиотерапевт Максим Астраханцев.

По словам доктора, даже самые полезные овощи могут стать опасными, если были выращены с использованием азотных удобрений. Особенно подвержены «впитыванию» нитратов картофель и морковь. Чрезмерного употребления таких овощей нужно избегать.

«Часть нитратов внутри овощей становится нитритами. Нитриты же под воздействием различных ферментов в пищеварительном тракте преобразуются в нитрозамины — высокотоксичные соединения с высоким уровнем канцерогенности. Исходя из вышеописанного, можно сделать вывод, что в категорию опасных могут попасть практически любые продукты», — объяснил онколог.

Другой серьезный канцероген — алкоголь и содержащийся в нем этанол. Какого-то определенного порога между допустимым и опасным количеством спиртного нет. Риск возникновения онкологических заболеваний из-за спиртного всегда индивидуален. Еще один серьезный враг человека в этом контексте — трансжиры. Они содержатся в маргарине, полуфабрикатах, фастфуде, чипсах с сухариками, кондитерских и других изделиях.

Однако не стоит паниковать и резко менять свой рацион, предупредил Максим Астраханцев. Чтобы серьезно снизить риск возникновения рака, достаточно не есть канцерогенные продукты слишком часто.

«Один съеденный стейк, бокал вина или пачка чипсов не спровоцируют рак, однако если употреблять их ежедневно, то риск развития онкозаболеваний будет реальным», — подытожил специалист.

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