«Никогда ничем не помогала»: дочь Глюкозы надумала съехать от родителей

Фото: www.globallookpress.com / Glukoza

По словам звездной мамы, она прилагает все усилия, чтобы понимать наследницу. Но, как показывает практика, опыта и знаний у родительницы недостаточно.

Дочь певицы Глюкозы (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) Лидия рассказала о тяжелых взаимоотношениях со звездной мамой. Всему виной отсутствие должной помощи в вопросе развития творчества. 16-летняя девушка уже активно строить сольную карьеру и выступает под псевдонимом Ray!

«Мама никогда не помогала ничем. Кроме эмоциональной поддержки. Мама — это «Доча, безотказный кайф! Молодец, какая классная песня», — пожаловалась Лидия в YouTube-шоу «Про говори».

Певице Глюкозе тяжело дается воспитание дочери. Instagram* / glukozamusic

Больше помощи, по признанию Лидии, ей оказывает папа. Хоть он и не связан с творчеством, но принимает более значительное участие в процессе развития дочери как певицы, помогая сочинять песни.

«Работает со мной уже много лет. Мне кажется, из него получился бы очень крутой артист. Но, к сожалению, занимается бизнесом», — добавила наследница.

По мнению Лидии, такое чуткое отношение папы к увлечению дочери связано с тем, что он смог сохранить в себе внутреннего ребенка. При этом девушка не ощущает нехватку внимания мамы. Наоборот, его достаточно. Но, как и большинству подростков, ей уже хочется самостоятельной жизни. Поэтому с нетерпением ожидает 18-летия, чтобы съехать от родителей.

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