Бразильский врач оторвал голову младенцу во время родов

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Родственники роженицы рассказали, что во время операции доктор залез ей на живот.

Врач в Бразилии оторвал голову младенцу во время родов. О жутком инциденте сообщило издание Itatiaia, журналисты которого получили подтверждение о случившемся от руководства злополучной клиники.

Трагедия произошла в крупном бразильском городе Белу-Оризонти в первых числах мая. У его 34-летней жительницы резко поднялось кровяное давление на 28-й неделе беременности. Женщину госпитализировали, вскоре было решено вызвать роды искусственным путем.

Роженицу отвезли в палату, ее мужу и матери разрешили наблюдать за происходящим из-за стекла. Мужчина позже рассказал полиции, что во время процедуры врач якобы залез на живот его беременной жене. По его словам, он также видел лицо своей дочери — она якобы двигала ртом и глазами. Несколько мгновений спустя мужчина понял, что голова оторвана от тела.

Родственники роженицы также рассказали, что врач не извинился за случившееся. Вместо доктора к ним вышел работник клиники по социальным вопросам и пообещал оплатить все расходы, связанные с похоронами. В обмен требовалось подписать документы, которые помогли бы больнице избежать ответственности — отказ от вскрытия и передачи тела для дальнейшего анализа. Семья не пошла на сделку.

В статье Itatiaia говорится, что в клинике «выразили глубокое сожаление по поводу этого случая и выразили солидарность членам семьи». Там пообещали приложить все усилия для расследования трагедии. К делу также подключилась полиция и региональный Минздрав.

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