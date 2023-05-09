«Первые отозвались на эту боль»: Владимир Машков навестил бойцов СВО в госпитале

Машков навестил бойцов СВО в госпитале и поздравил с Днем Победы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova; 5-tv.ru

Народный артист РФ навестил ветеранов в палатах, где обсудил с ними вопросы медицинской реабилитации и лекарственного обеспечения.

Народный артист России в преддверии Дня Победы побывал в госпитале имени Петра Васильевича Мандрыка, где проходят лечение ветераны спецоперации. Во время концерта знаменитость пожелал бойцам скорейшего выздоровления и отметил важность их труда.

«Я хочу вам сказать спасибо за ваш ратный труд. Вы прошли невероятные испытания, которые выпали только нашим отцам. Вы первые почувствовали боль нашей земли и первые отозвались на эту боль. Поэтому вы те, кто кровно связан с нашей родной землей», — сказал Машков.

Он добавил, рождаясь, человек имеет уже чувство страха, боли, одиночества, но чувство любви к Родине приходит с воспитанием. Именно поэтому очень важно рассказывать другим о невероятных испытаниях, чтобы у молодого поколения взращивался патриотизм, они понимали важность любви к своей стране.

«Вы будете зеркалом нашей великой страны, зеркалом ее чувства. С наступающим вас праздником, восстанавливайтесь. Победа будет за нами», — подытожил артист.

После концерта Машков отправился в палаты к бойцам. Там он обсудил с военными вопросы медицинской реабилитации и лекарственного обеспечения.

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