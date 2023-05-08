Блогера Хасбика и его друзей задержали в Дагестане за «свадебный» дрифт

Блогера Хасбика с друзьями задержали в Дагестане на праздновании свадьбы

Фото, видео: Instagram* / hasbulla.hushetskiy;Telegram / mvd_dagestan; 5-tv.ru

Интернет-знаменитость привлек внимание полиции автомобильным «шоу», которое мешало другим участникам движения.

Блогера Хасбуллу Магомедова, известного под псевдонимом Хасбик, задержали в Дагестане из-за нарушения правил дорожного движения (ПДД) во время празднования свадьбы. Об этом сообщили в региональном МВД, также опубликовав видео с автомобильным «шоу».

В ведомстве сообщили, что «свадебные эмоции» задержанные выражали через перекрытие дорог, жжение резины и битье автомобилей друг о друга. В МВД подобные развлечения назвали «примитивными» и поразились масштабам съемки происходящего.

«Примечательно количество операторов данного шоу. Не каждая киностудия может похвастать таким числом операторов. Вероятно, это продиктовано большим желанием увековечить свои достижения в глазах потомков», — иронизируют в ведомстве.

Хасбика и его друзей доставили в полицию, где в их отношении сотрудники Госавтоинспекции составили административные протоколы по всем допущенным нарушениям.

Хасбик — популярный блогер не только в России, но и в мире. Особенной популярностью он пользуется в индустрии смешанных единоборств. В прошлом году подписал пятилетний контракт с UFC, который подразумевает посещение турниров, пиар- и медиавзаимодействие. В 21 год его рост составляет 93 сантиметра.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что треш-стримера из Ивановской области задержали по подозрению в избиении девочки.

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