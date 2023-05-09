Прямая трансляция праздничных мероприятий в честь 78-й годовщины Победы

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Администрации многих городов решили воздержаться от традиционного парада в этом году.

Парад Победы по традиции проходит во всех городах России 9 мая. Однако после атаки беспилотников на Кремль 3 мая во многих населенных пунктах мероприятие решили отменить.

В числе тех городов, кто все же решил проводить праздник, оказался Екатеринбург. Там после торжественного выезда ветеранов прошел парад военной техники, на котором впервые продемонстрировали плавающий автомобиль ЗИЛ-49061 «Синяя птица», а также новые бронеавтомобили 3-СТС «Ахмат». Эти машины используют бойцы подразделения «Ахмат» в зоне спецоперации. Кроме того, по городу проехали РСЗО «Торнадо-С» и «Торнадо-Г», танк Т-34 и «Катюши». А вечером перед горожанами выступит мегапопулярный сейчас певец SHAMAN.

В Ростове-на-Дону по городу также прошли пешие расчетов и военная техника, как современная, так и историческая, времен Великой Отечественной войны. Кроме того, горожанам разрешили приходить с портретами своих павших родственников к вечному огню, хотя официально шествие «Бессмертный полк» было отменено.

И все же в большинстве городов от праздничных мероприятий 9 мая решили воздержаться из-за возможных провокаций. Принести цветы к мемориалам и почтить память участников и жертв войны разрешили лишь в частном порядке.

В числе городов, отказавшихся от проведения парада, значатся Псков, Сургут, Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Тюмень, Калуга, Саратов, Липецк, Брянск, Краснодар, Керчь, Сочи, Севастополь, Симферополь, Белгород и другие.

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