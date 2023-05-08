Двое детей были госпитализированы после обрушения канатной пирамиды в Петербурге

Фото, видео: Сорокин Донат / ТАСС; 5-tv.ru

Проверку установленного оборудования на детской площадке проводит комитет по благоустройству.

Двое детей — девятилетний мальчик и одиннадцатилетняя девочка — госпитализированы в детскую клиническую больницу имени Филатова в Петербурге после обрушения канатной пирамиды в Петербурге. Об этом 5-tv.ru сообщили в комитете здравоохранения Северной столицы.

«Оба в состоянии средней степени тяжести. После осмотра врачей мальчик отпущен на амбулаторное лечение, девочка госпитализирована», — добавили в ведомстве.

ЧП произошло днем на детской площадке в Московском парке Победы. Предварительно, конструкция не выдержала наплыва малышей и рухнула. Травмы получили несколько детей.

«Комитет по благоустройству совместно с администрацией Московского парка Победы проводит тщательную проверку по факту обрушения конструкции детской площадки», — пояснили в горадминистрации и пожелали ребятам скорейшего выздоровления.

В настоящее площадка закрыта и на ней проводятся демонтажные работы.