Прямая трансляция парада Победы из Петербурга

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков

В Северной столице идут последние приготовления к торжественному мероприятию в честь Дня Победы.

Парад войск в честь 78-й годовщины Великой Победы стартует в 10:00 на Дворцовой площади Петербурга возле Государственного Эрмитажа.

По традиции за несколько минут до начала звучит «Священная война» в исполнении сводного оркестра Западного военного округа, рота почетного караула выносит знамена, а командующий парадом докладывает принимающему о готовности войск.

В этом году в параде участвуют свыше четырех тысяч человек: кадеты, суворовцы, курсанты военных вузов. Также колонной пройдут 250 участников военно-патриотического движения «Юнармия», а 650 добровольцев движения «Волонтеры Победы» будут помогать приглашенным на праздник ветеранам и другим почетным гостям.

Колонну военной техники возглавит Т-34 — легендарный танк Великой Отечественной войны. Также зрители увидят современные колесные и гусеничные машины, артиллерийские и ракетные системы — всего более 80 единиц техники. Воздушная часть парада в этом году не состоится.

Музыкальное сопровождение обеспечивают музыканты военного оркестра, которые исполнят любимые петербуржцами песни военных лет. Некоторые произведения получат новую аранжировку. В завершение парада а капелла будет исполнена песни Давида Тухманова «День Победы».

Как и в Москве, проход на парад возможен только по пригласительным билетам. Кроме того, многие улицы, примыкающие к Дворцовой площади, на время мероприятия перекрыты.

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