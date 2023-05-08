Свет мой, зеркальце: четыре группы людей, готовых рискнуть жизнью ради пластики

Рискнуть жизнью ради пластики могут нарциссы, актеры, психически нездоровые и пожилые люди

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

Очень часто в попытке улучшить внешность люди переходят грань и не могут остановиться. Что за этим может стоять?

Существует четыре категории людей, готовых рисковать здоровьем и жизнью ради пластических операций. В беседе с 5-tv.ru психолог Ирена Сирма объяснила такой феномен в современном мире и перечислила людей, которых не пугает «смертельная пластика».

В первую группу входят нарциссические личности, сформированные в детстве из-за родителей. Ребенок, за которого постоянно все решают родители, в итоге не будет знать, кто он и чего хочет в жизни.

«Возникает комплекс — ну, я не вписываюсь, я не дотягиваюсь в те нормы и стандарты, общепринятые социумом. И будет очень сильное чувство страха прожить этот стыд», — объяснила психолог.

Во вторую группу Ирена Сирма отнесла актеров и блогеров, которые в буквальном смысле зарабатывают своей внешностью. Эти люди стремятся как можно дольше сохранить красоту и молодость, так как их внешность — это их хлеб.

Третья группа людей — психически нездоровые люди. Сирма объяснила, что индивид с явными нарушениями психики будет пытаться стать другим человеком, известным и богатым, чтобы якобы прожить его жизнь. Так, например, модель из США пыталась сделать из себя Ким Кардашьян и умерла во время очередной операции.

К четвертой категории людей относятся пожилые люди. Стареющие мужчины и женщины зачастую хотят удержать молодость и «оттягивают смерть».

«Со всеми страхами можно и нужно работать», — подчеркнула Сирма.

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