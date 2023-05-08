Песков: для обеспечения безопасности на параде принимаются все меры

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Решение проводить мероприятие приняли на фоне произошедшей атаки на Кремль двух беспилотников.

Для обеспечения безопасности на параде Победы 9 мая принимаются все необходимые меры. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

«Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности, тем более, когда речь идет о присутствии иностранных гостей, о присутствии нашего главы государства», — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь главы государства сообщил, что парад Победы 9 Мая на Красной площади в Москве пройдет в обычном режиме за исключением отмены традиционного приема в Кремле.

Решение не изменять планы было принято на фоне произошедшей атаки на резиденцию президента двух беспилотников, выведенных из строя с применением систем радиолокационной борьбы.

Также сообщалось, что на Красную площадь в день парада нельзя будет пронести электронные сигареты и вейпы, велосипеды, электросамокаты, воздушные шары, спички и воду. В черный список попали флаги и домашние питомцы, а отдельным пунктом значатся беспилотники и другие летательные аппараты.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кто из лидеров государств приедет на парад Победы в Москве.