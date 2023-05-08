«Запомнят навсегда»: Зеленская похвасталась пригласительным на коронацию Карла III с ошибкой

Пользователи Сети нашли орфографическую ошибку в приглашении для Зеленской

Фото: www.globallookpress.com / Martyn Wheatley

Теперь юзеры гадают — специально или случайно это произошло.

Недавно первая леди Украины Елена Зеленская посетила коронацию Карла III. Она разместила снимок приглашения в социальных сетях. Зоркие пользователи заметили ошибку в написании названия Украины на английском, сообщает Sky News.

«Приглашение, которое запомнят навсегда. Для меня было честью присутствовать на коронации Их Величеств короля Карла III и королевы Камиллы и пожелать им успешного правления и процветания», — подписала Зелинская пост.

Twitter / ZelenskaUA

В Сети сразу же вспыхнул ажиотаж из-за возможной орфографической ошибки. Вместо Ukraine получилась Ukaine, и, если сделать транслитерацию, то получится забавное название «укаин».

Один из пользователей сразу же отреагировал на публикацию.

«Пожалуйста, скажите мне, что это не орфографическая ошибка в самом официальном приглашении на коронацию», — написал комментатор.

Twitter / francescanorii1 / ninadietrich / KhaterDiana

Другие же разглядели пропущенную букву и решили, что это старая английская скоропись.

Ранее 5-tv.ru написал большой материал про самые интересные факты о коронации Карла III.