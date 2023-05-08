Обгоревшее тело художницы-декоратора Ларисы Преображенской нашли в Москве

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Погибшую в одной из московских промзон обнаружил совершавший утренний обход охранник.

Обгоревший труп художницы-декоратора Ларисы Преображенской нашли 6 мая в Москве. Тело обнаружили в промышленной зоне на Бутырском хуторе.

По предварительной информации 5-tv.ru, за день до этого женщина приехала туда около семи вечера, чтобы сжечь какие-то ненужные бумаги. По крайне мере так Преображенская объяснила свой визит охране.

Примерно в 23:19 начался пожар. По предварительной информации, причиной смерти стали полученные в результате возгорания ожоговые травмы. Тело погибшей художницы сторож обнаружил лишь на утро. Предполагается, что женщина по неосторожности подожгла себя.

Известно, что Лариса Преображенская занималась декором и оформлением свадеб. А ее необычные работы даже выставлялись в Третьяковской галереи.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти актера из культового фильма «Бумер». Виктор Шуляковский скончался 7 мая.

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