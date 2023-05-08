Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; Instagram* / petrosyanevgeny; 5-tv.ru

Известного юмориста экстренно госпитализировали 1 мая, а уже на пятый день выписали из больницы. Стоит ли опасаться за его здоровье?

Евгений Петросян впервые вышел на связь после выписки из больницы. В своем личном блоге юморист опубликовал видео-поздравление в честь наступающего Дня Победы.

На кадрах артист, расположившись за столом, любезно улыбается в камеру. Для выхода в онлайн-пространство Петросян облачился в черную одежду, однако внимание привлекла вовсе не она, а уставший взгляд и желтоватый оттенок кожи артиста. Некоторые даже не постеснялись высказаться насчет внешнего вида Петросяна в комментариях.

«Борода старит»;

«Постарел», — написали интернет-пользователи.

Но все же большинство были рады видеть юмориста в добром здравии дома. На прошлой неделе за здоровье Евгения Вагановича переживали многие: появилась информация, что артист попал в реанимацию с сердечной недостаточностью. Сам Петросян и его супруга утверждали, что госпитализация была плановой.

Ранее 5-tv.ru писал, из-за чего Евгений Петросян мог оказаться в больнице.

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