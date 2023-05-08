Газманов о Киркорове: «Он 27 раз переодевается. Я бы умер на месте»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Певец искренне удивляется, насколько сильно король российской эстрады любит сцены, что готов ради нее на многое.

Народный артист России Олег Газманов приехал в Кремлевский дворец на концерт, посвященный 78-летию Победы. В беседе с 5-tv.ru он не только поздравил россиян с праздником 9 Мая, но и рассказал о том, как Филипп Киркоров пригласил его на юбилейный концерт.

Газманов подъехал ко второй половине шоу, чтобы выступить. Дело в том, что он переписал слова песни «Единственная моя», а его жена Мария показала новую интерпретацию Филиппу Бедросовичу, которая ему очень понравилась.

«Он так от этого возбудился! В хорошем смысле. Он говорит: «Я мечтал об этом всю жизнь!» — рассказал певец.

Киркоров пригласил Газманова на сцену под аплодисменты зрителей. По словам артиста, зал был полон.

«Конечно, он уникальный! Сделал грандиозное шоу. Я вот, честно говоря, так не могу. Мне надо попроще, подоходчивее. Он 27 раз переодевается. Я бы умер на месте», — восхищенно поделился исполнитель хита «А я ясные дни».

Также Газманов отметил, что когда он ходит с женой по магазинам, то ему становится плохо из-за того, что приходится мереть штаны по несколько раз.

«Это ж надо так сцену любить», — заключил он.

Ранее 5-tv.ru писал, что Газманов не смог подобрать слова после смерти Юдашкина