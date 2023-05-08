Российские бойцы взяли штурмом здание возле медучилища в Артемовске

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В городе идет зачистка последних удерживаемых противником позиций.

Бойцы ЧВК «Вагнер» взяли штурмом здание возле медучилища в западной части Артемовска, сломив сопротивление засевших там украинских боевиков. Об этом сообщает РИА Новости.

Корреспондент агентства стал свидетелем того, как российские штурмовики ворвались в здание, стреляя очередями и забрасывая гранатами помещения, где укрывался противник. Повстречав на пути «растяжку», бойцы обезвредили ее и продолжили атаку. После полной зачистки территории они переключились на подавление вражеских позиций в соседних зданиях.

Накануне украинские СМИ сообщали о приезде в Артемовск командующего украинскими сухопутными войсками Александра Сырского. Генерал-полковник встретился с командирами подразделений, обсудил с ними «меры для лучшей обороны» и принял «необходимые оперативные решения». Обстановку в городе Сырский назвал «напряженной, но контролируемой».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЧВК «Вагнер» получит необходимое количество техники и боеприпасов для завершения штурма Артемовска.