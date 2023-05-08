Владимир Машков словами Гоголя ответил на обвинения СБУ

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Служба безопасности Украины ранее предъявила народном артисту РФ якобы доказательства его вины по трем статьям своего Уголовного кодекса.

Владимир Машков словами Николая Васильевича Гоголя ответил на обвинения СБУ. Комментарий народного артиста РФ и руководителя Театра Табакова оказался в распоряжении 5-tv.ru.

«Николай Васильевич Гоголь очень точно написал, что если Бог хочет наказать, так отнимет прежде разум», — подчеркнул не без иронии Машков.

Ранее служба безопасности Украины заочно предъявила актеру обвинения по трем статьям своего Уголовного кодекса.

«Служба безопасности собрала доказательную базу на российского актера Владимира Машкова», — уточняется в публикации СБУ в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что в ходе проведенных экспертиз украинским службам якобы удалось подтвердить факты «подрывной деятельности» Машкова. СБУ предупредила о проведении «комплексных мер» для привлечения его к ответственности.

Актер «обвиняется» в том, что он поддерживает проведение специальной военной операции (СВО) России или, как говорят в СБУ, «оправдывает вооруженную агрессию РФ». Также службу безопасности Незалежной не устраивает, что Машков поддерживает вхождение ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ. Ну, и наконец, украинскую строну не устраивает, что звезда «Движения вверх» посещал Крым и новые российские субъекты.

Таким образом, Машкову на Украине выдвинуты заочные обвинения по трем статьям: о посягательстве на территориальную целостность, об «оправдании и отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины» и о нарушении порядка въезда на «временно оккупированную территорию» Незалежной.

Ранее 5-tv.ru писал, что СБУ внесла блогера и дизайнера Артемия Лебедева в «черный список» за репортаж с Запорожской АЭС.