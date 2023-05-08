Пашинян примет участие в мероприятиях ко Дню Победы в Москве
Фото: www.globallookpress.com / Federation Council of Russia
Визит иностранного министра в столицу России должен состояться 8 мая.
Владимир Путин пригласил в Москву армянского премьера Никола Пашиняна, зарубежный министр будет участвовать в мероприятиях ко Дню Победы. Сообщение об этом появилось на сайте кабмина Армении.
«Пашинян отправится сегодня с рабочим визитом в Москву по приглашению президента России Владимира Путина. Премьер-министр примет участие в проводимых 9 мая мероприятиях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне», — говорится в документе.
Стоит отметить, что Путин также пригласил в столицу на празднование Дня Победы президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Коллеги не только договорились о визите, но и поздравили друг друга в преддверии 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
В том числе политики переговорили на актуальные темы насчет международных и региональных вопросов, а также планов на текущий год.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что запретили проносить на парад Победы в Москве.