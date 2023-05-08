Жена Прилепина: плохого предчувствия перед покушением не было

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Мария Прилепина поспешила успокоить поклонников писателя, что он тот идет на поправку.

Плохого предчувствия перед покушением на Захара Прилепина у его жены не было. Мария Прилепина призналась в беседе с 5-tv.ru, что непосредственно перед терактом их семье никаких угроз не поступало.

«Захар сейчас поправляется, идет на поправку. Больница обо всем заботится, лишнего ничего не нужно», — добавила Мария.

Покушение на Прилепина было совершено утром 6 мая в Борском районе Нижегородской области. При подрыве Audi Q7 погиб его друг — 27-летний ветеран боевых действий в Донбассе Александр Шубин.

Также в машине находилась дочь Прилепина, которая вышла из иномарки незадолго до взрыва.

Сам писатель был доставлен в Нижегородскую областную больницу имени Семашко в тяжелом состоянии. Ему диагностировали повреждения в двух и более анатомических областях, минновзрывное ранение, а также контузию обоих легких, многочисленные переломы и ушибы.

Позже стало известно, что мужчине провели успешную операцию, после которой врачи ввели его в медикаментозный сон. Уже на следующий день писатель пришел в себя, сейчас его состояние оценивается как стабильное.

Пресс-секретарь МВД России Ирина Волк заявила о задержании мужчины, который мог быть причастен в подрыве автомобиля. Позднее был задержан второй подозреваемый.

В СК РФ заявили, что по факту подрыва возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подозреваемого в покушении на Захара Прилепина доставили в здание суда.