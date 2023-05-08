«Воплощение Иуды»: Захарова отреагировала на отмену Зеленским Дня Победы

Фото: www.globallookpress.com / Pool /Ukrainian Presidentia

Дипломат подчеркнула, что украинский президент фактически предал своих предков.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала президента Украины Владимира Зеленского воплощением Иуды и пособником фашизма после подписания им указа об учреждении Дня Европы вместо Дня Победы.

Захарова отметила, что хуже врага может быть только предатель. Своими действиями Зеленский перечеркнул историю и подвиги украинцев, которые сражались в рядах Красной армии. Он буквально предал солдат, которые работали в тылу и на фронте, которые были замучены в концлагерях во имя Великой Победы над фашизмом.

«Новое воплощение Иуды в 21 веке. Отменив День Победы 9 мая, он раз и навсегда предал своих предков», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

В заключение официальный представитель внешнеполитического ведомства добавила, что Победа в Великой Отечественной войне была «одна на всех», но сегодня, спустя 80 лет, украинский президент предстал перед миром как пособник фашизма.

Глава Незалежной Владимир Зеленский ранее подписал указ об учреждении нового праздника Дня Европы, который ежегодно будет праздноваться в стране 9 мая. Президент подчеркнул, что подобное решение поспособствует укреплению народного единства европейских стран, а также обеспечит мир и безопасность на континенте.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле прокомментировали на отмену Дня Победы на Украине.