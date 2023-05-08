«Это священный день»: в Кремле отреагировали на отмену Дня Победы на Украине
Песков: День Победы останется священным праздником для украинцев
Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey
Москва уверена, что украинские ветераны и их родные продолжат нести в себе память о событиях Великой Отечественной войны.
В Кремле отреагировали на учреждение Украиной нового праздника — Дня Европы вместо Дня Победы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность, что в сознании граждан 9 Мая останется символом победы над фашизмом.
«Мы убеждены, что на самом деле на Украине много людей, для которых это священный день», — прокомментировал Песков.
Официальный представитель Кремля уверен, что на Украине остались ветераны, которые прошли ВОВ. Кроме того, живы их родные и близкие, для которых 9 Мая останется важным днем.
Глава Незалежной Владимир Зеленский ранее подписал указ об учреждении нового праздника Дня Европы, который ежегодно будет праздноваться в стране 9 мая. Президент подчеркнул, что подобное решение поспособствует укреплению народного единства европейских стран, а также обеспечит мир и безопасность на континенте.
Ранее 5-tv.ru писал, что Украина отказалась возлагать цветы к советским мемориалам в ФРГ.