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Москва уверена, что украинские ветераны и их родные продолжат нести в себе память о событиях Великой Отечественной войны.

В Кремле отреагировали на учреждение Украиной нового праздника — Дня Европы вместо Дня Победы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность, что в сознании граждан 9 Мая останется символом победы над фашизмом.

«Мы убеждены, что на самом деле на Украине много людей, для которых это священный день», — прокомментировал Песков.

Официальный представитель Кремля уверен, что на Украине остались ветераны, которые прошли ВОВ. Кроме того, живы их родные и близкие, для которых 9 Мая останется важным днем.

Глава Незалежной Владимир Зеленский ранее подписал указ об учреждении нового праздника Дня Европы, который ежегодно будет праздноваться в стране 9 мая. Президент подчеркнул, что подобное решение поспособствует укреплению народного единства европейских стран, а также обеспечит мир и безопасность на континенте.

Ранее 5-tv.ru писал, что Украина отказалась возлагать цветы к советским мемориалам в ФРГ.