«Плевать ей на все!» — экс-супруга Серова публично обвинила дочь
Елена Стебенева стала публично унижать родственников в Сети
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Стебенева вызвала волну негодования со стороны пользователей.
В семье российского певца Александра Серова разворачивается драма. Экс-супруга исполнителя пожаловалась на дочь Мишель, которая совсем позабыла о ней, пишет StarHit.ru.
Переживаниями по этому поводу Елена Стебенева поделилась в личном блоге. По словам женщины, Мишель долгое время не выходит на связь и не отвечает на звонки.
«За три месяца Мишель мне слова не написала! Если бы я умерла, то о моей кончине она бы узнала из соцсетей. За три месяца Мишель ни разу меня не спросила — мам, как ты? Как твое здоровье? Плевать ей на все!» — откровенно высказалась женщина.
Кроме того, Стебенева наехала на супруга дочери — Романа. Ей не понравилось, что зять общается со своей свекровью на «ты». После этого, артистка все-таки раскаялась о своих словах в адрес мужчины, но злиться на дочь не перестала.
Пользователи удивились такому поведению бывшей жены артиста и предложили ей успокоиться и не выносить сор из избы на всеобщее обозрение.
«Зачем это рассказывать всем? Завтра помиритесь, а вас будут все СМИ обсуждать», — написала подписчица в комментариях.
Ранее 5-tv.ru писал, чем рискует Серов, одаривая молодого помощника квартирами.