«Не всегда законно»: за что россияне могут получить штраф в своей же квартире

Депутат Госдумы Чаплин: россияне могут получить штраф за шум в квартире

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Чтобы нарушить закон не всегда обязательно выходить на улицу. Иногда достаточно затеять ремонт или громко слушать музыку в своей же квартире, чтоб быть привлеченным к ответственности.

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Никита Чаплин назвал причины, из-за которых владельцы жилплощади могут быть оштрафованы на «своей территории». Об этом он сообщил в беседе с агентством РИА Новости.

Во-первых, нарушение режима тишины с 22:00 до 7:00 и в обеденное время может покараться штрафом. Каждый регион самостоятельно устанавливает время и размер взыскания. Например, москвичам придется отдать за желание пошуметь две тысячи рублей.

«Желание объединить балкон с кухней или спальню с кухней самостоятельно — не всегда законно. Штраф до 2,5 тысячи рублей», — добавил депутат.

Чаплин отметил, что квартиру надо использовать по назначению. Превращение жилплощади в отель или магазин также карается законом и штрафом в размере 1,5 тысячи рублей.

Курение на балконе или в подъезде также может стать причиной штрафа. При порче окурками имущества соседей заплатить придется 1,5 тысячи рублей.

В заключение депутат добавил, что превращение жилплощади в рассадник тараканов также может повлечь за собой ответственность. Если появившиеся в вашей квартире насекомые решат заглянуть в гости к соседям, то выплатить придется до трех тысяч рублей.

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