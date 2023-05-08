«Я уезжал в декабре, возвращался в среду»: Лепс рассказал о семейной жизни

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Исполнитель признался, что не занимался воспитанием детей. Все семейные хлопоты лежали на плечах супруги.

Григорий Лепс откровенно рассказал, что не был хорошим отцом. Народный артист РФ был вынужден много работать, и не уделял детям должного внимания. Воспитанием отпрысков он не занимался — все семейные хлопоты и проблемы лежали на плечах Анны, с которой Лепс развелся в 2021 году после двадцати лет совместной жизни.

«Я не очень хорошим был отцом и буду не очень хорошим дедом. Я не видел, как выросли дети, этим занималась супруга. Я уезжал в декабре, возвращался в среду. Она это героически воспринимала», — рассказал исполнитель в передаче у Павла Воли, отвечая на вопрос, какой он дедушка.

Первый внук Лепса родился в сентябре 2022 года. Радостным событием артист поделился с поклонниками в личном блоге.

«Слава Богу! Я впервые стал дедом! Старшая дочь Инга родила сына! Мама и малыш чувствуют себя хорошо, все в порядке. Спасибо!» — объявил певец.

Инга Лепс замужем за человеком из творческой отрасли, как и ее отец. Избранником стал режиссер Михаил Плутахин, известный по кинокартинам «Механика», «Смерть Дантона».

Также у Лепса есть еще трое детей от второго брака. Экс-супруга Анна подарила ему дочерей Еву и Николь, а также сына Ивана. Пара сумела сохранить хорошие взаимоотношения и остаться друзьями после развода.

В прошлом году певец отпраздновал свой юбилей. Ему исполнилось 60 лет. Более того, у него появилась молодая подруга. Некоторые пользователи замечали силуэт девушки в отражении окон на фотографиях звезды.

«Она немножечко моложе меня, лет на 30», — говорил артист о новой избраннице, скрывая ее личность.

Артист считает, что семья — это самое важное в жизни, как-то он даже обмолвился о возможности снова стать отцом.

Ранее 5-tv.ru писал, что Павел Воля подарил Лепсу собственную песню.