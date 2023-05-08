Взрывы в Киеве привели к повреждению резервуара с дизельным топливом

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Произошла утечка энергоносителя.

В Киеве в результате серии взрывов был поврежден резервуар с дизельным топливом. Речь идет об объекте в Соломенском районе, об этом сообщил Telegram-канал городской военной администрации.

В публикации ведомства отмечается, что произошла утечка содержимого, но возгорания не наблюдается. Предполагается, что пострадала также газовая труба высокого давления. Произошло горение газового факела, после чего в срочном порядке поступление топлива было перекрыто. Огонь уже ликвидирован, на месте продолжают работу спасательные отряды.

Ранее в украинских СМИ начали появляться сообщения о взрывах в Киеве и Киевской области. В регионе была объявлена воздушная тревога.

Вооруженные силы РФ с 10 октября начали регулярно наносить удары по объектам критической инфраструктуры на подконтрольных киевскому режиму территориях. Глава РФ Владимир Путин назвал действия российской армии ответными мерам на теракты, которые Украина совершила в России.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Одессе.