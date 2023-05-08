Названа причина, по которой контрнаступление Украины будет провальным

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Российская армия готова к любому сценарию и способна защититься по всем фронтам.

Украинским войскам нужно больше живой силы, чтобы планируемое наступление прошло успешно. Такое мнение выразил военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц. В беседе с URA.RU он отметил, что сейчас на передовой число военных как у ВС РФ, так и у ВСУ — примерно одинаковое.

«Со дня на день возможно начало наступления Украины. Возможно, они вклинятся на некоторых участках даже довольно глубоко, но в конце концов мы их остановим. Потому что у нас сейчас по человеческому потенциалу, по личному составу у нас сейчас паритет. В этой ситуации добиться какого-то решительного перевеса Украине будет очень тяжело», — объяснил эксперт.

По словам Коца, наступающая сторона должна преобладать обороняющуюся по численности войск, как минимум в три раза. Когда речь идет о боевых действиях в городах — в пять раз, а в горно-лесистой местности — в семь раз. Киевский режим подобным похвастаться не может.

При этом военкор отметил, что российская армия готова к любому развитию ситуации и может обороняться на всех направлениях. В том же Запорожье стало больше линий обороны.

«Повторить опыт Харькова ВСУ не удастся. У нас есть, за что может цепляться пехота и что должно не пропустить противника дальше. По всем направлениям я уже видел оборонительные сооружения», — сообщил Коц.

В том числе военный корреспондент объяснил, что и под Волновахой стали возводить укрепления, хотя раньше эта территория казалась глубоким тылом. Такие меры нужны для подстраховки, если ВСУ атакуют со стороны Угледара.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США назвали контрнаступление Украины подготовкой почвы для диалога с Россией.